Roma. Il convegno di Sinistra per Israele si nasconde in Prefettura

L’annuncio di una manifestazione di contestazione contro il convegno annunciato per oggi da Sinistra per Israele presso il centro scout (zona Piazza delle Province), è stato sufficiente a mettere in fibrillazione gli organizzatori che hanno deciso di riparare in una location più blindata: Palazzo Valentini sede della Prefettura.

Sinistra per Israele è un ossimoro indecente e inaccettabile. I sionisti de noantri hanno scelto la fuga. Adesso se la canteranno e se la suoneranno tra loro, al riparo dalla condanna del mondo di fuori contro il genocidio dei palestinesi in corso a Gaza.

Gli organizzatori della contromanifestazione così hanno commentato lo spostamento del convegno di Sinistra per Israele:

“Abbiamo ricevuto la notizia che l’evento dei sionisti della “Sinistra per Israele” previsto per martedì 19 alle 18 allo Scout Center è stato spostato in Prefettura a Roma a seguito dell’appello popolare per denunciare le vergognose complicità dell’iniziativa e dei promotori con il genocidio in Palestina.

Il governo italiano non solo è complice con il massacro che si sta perpetrando a danni del popolo palestinese, ma si conferma difensore dei servi del sionismo anche in questa occasione ospitando l’evento direttamente a Palazzo Valentini.

Oggi abbiamo ottenuto una chiara vittoria. Questo dimostra la fragilità dei complici di Israele che hanno agibilità solo se coperti dal nostro governo. Continuiamo a boicottare i complici del sionismo e della guerra.

La lotta continua ci vediamo venerdì 22 a Piazza dei Consoli, a fianco del Cento Operativo di Vertice Interforze, per pretendere la fine dell’entrata in guerra dell’Italia, contro la missione Aspides, e per dimostrare ancora una volta la solidarietà al popolo palestinese”.

Foto di Patrizia Cortellessa

19 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO