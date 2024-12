Minacce sioniste contro il CSA Vittoria di Milano

Da mesi ci troviamo i muri del nostro centro regolarmente imbrattate da stelle di David, frasi minacciose nei nostri confronti e ingiurie rivolte al popolo palestinese. Soprattutto a ridosso delle iniziative con Ismail e Halima Abusalama e Samah Jabr.

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, una squadraccia sionista, utilizzando una scala, ha strappato lo striscione attaccato sotto la grondaia e tutte le locandine contro il genocidio palestinese.

Il salto di qualità della provocazione sionista che vogliamo denunciare e rendere pubblico sta nel comunicato di minaccia, in stile mafioso da “ultimo avvertimento”, che è stato infilato sotto la porta dell’ ingresso.

Non possiamo sapere quanto la minaccia sia reale o solo intimidatoria ma, sappiano costoro che in ogni caso non faremo alcun passo indietro nella nostra solidarietà al popolo palestinese che sta subendo un genocidio.

Invitiamo tutte e tutti alla massima vigilanza rigettando al mittente questa vile provocazione nazisionista.

Con il popolo palestinese e la sua Resistenza fino alla vittoria.

Ora e sempre resistenza.

Come tutti i sabati ci vediamo domani per il 64esimo corteo a Milano.

Con la Palestina nel cuore!

Le compagne e i compagni del Csa Vittoria

28 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO