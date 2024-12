Continuare e allargare la mobilitazione contro il sionismo e i suoi complici

Ancora in piazza in solidarietà e al fianco del popolo palestinese che resiste.

Solidarietà al CSA Vittoria, diffondere l’antisionismo in ogni dove.

Mentre continua il massacro del popolo palestinese e il conflitto si allarga in Medio oriente, continuano le mobilitazioni e le iniziative di boicottaggio e solidarietà alla Palestina.

La natura violenta e criminale del sionismo si è manifestata ancora anche a Milano con le minacce ai compagni del CSA Vittoria, da sempre in prima linea per la Palestina.

L’avevamo già visto a Roma il 25 aprile, con l’aggressione sionista e fascista alla manifestazione antifascista, così come in decine di altri episodi.

Ci impegniamo di fronte a questi fatti e a ciò che accade in Medio Oriente ad allargare il più possibile nella società un piano di mobilitazione e di solidarietà che sia capace di mettere il bastone fra le ruote al sionismo e ai suoi complici, in particolare ai suoi rapporti economici, politici, militari e istituzionali con il governo italiano, oggi rappresentato dalla Meloni, che portano l’Italia in guerra e la rendono complice del genocidio insieme a tutta l’alleanza militare della NATO.

