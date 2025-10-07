Stop gemellaggio Milano-Tel Aviv!

Lunedì 13 ore 17:30 appuntamento in Piazza Gaza!

Il consiglio comunale fa cadere nel vuoto, grazie all’uscita dall’aula dei consiglieri della maggioranza del centrosinistra, il voto per la rottura del gemellaggio Milano-Tel Aviv.

In centinaia abbiamo atteso per ore sotto a palazzo Marino il risultato del voto, la polizia schierata in assetto antisommossa non ha impedito la contestazione dentro l’aula, così come il corteo terminato in Piazza Duomo con la promessa di tornare lunedì prossimo per la nuova votazione.

Milano sa da che parte state, le incredibili giornate di mobilitazione e sciopero dell’ultima settimana lo hanno dimostrato e sono pronte a rifarlo: appuntamento lunedì 13 ore 17:30 in Piazza Gaza (ex Piazza della Scala)

SE BLOCCANO LA MOZIONE, NOI BLOCCHIAMO TUTTO!

https://www.instagram.com/p/

7 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO