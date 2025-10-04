Oltre 30000 in corteo da Brescia , la più grande manifestazione da decenni in città

Già al mattino alle 9 Piazza Loggia era piena, rispondendo alla chiamata di USB e altri sindacati di base, degli studenti, del Magazzino 47 e del Coordinamento Palestina.

La CGIL aveva invece convocato un suo presidio in Piazza Rovetta, adiacente a Piazza Loggia. Che si è riempita praticamente due volte per formare un gigantesco corteo che ha percorso le vie della città.

Al presidio della CGIL erano presenti alcune centinaia di persone molte delle quali si sono poi aggregate al corteo, mentre il gruppo dirigente della locale CdL è rimasto sul posto. Alcuni più anziani ricordavano ironicamente gli anni 70 a parti inverse: allora le manifestazioni della CGIL occupavano Piazza Loggia, mentre quelle delle organizzazioni più radicali presidiavano la ben più piccola Piazza Rovetta.

Il gigantesco corteo, con lavoratrici e lavoratori, tante e tanti giovani, migranti e anche famiglie coi bambini, ha percorso chilometri, prima per raggiungere lo stabilimento Leonardo e poi per riversarsi nella tangenziale, bloccata pacificamente per circa un’ora da decine di migliaia di persone.

Significativa l’adesione dei conducenti dei mezzi bloccati, che hanno suonato i clacson e applaudito i manifestanti. Lo stesso era avvenuto la sera prima con il blocco della stazione ferroviaria, con molti passeggeri che avevano solidarizzato coi manifestanti.

Il gigantesco corteo ha poi percorso altri chilometri e alle 14 è tornato in Piazza Loggia dove gli interventi finali si sono tenuti davanti alla stele dei caduti per la strage fascista del 1974.

Per Brescia una giornata storica che conclude una settimana ininterrotta di mobilitazioni iniziate con il presidio “Piazza Gaza” organizzato in Piazza Duomo da USB , Potere al Popolo e altre organizzazioni.

