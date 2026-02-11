La Statale di Milano prende posizione contro i ddl che equiparano antisionismo e antisemitismo

VITTORIA: UNIMI PRENDE POSIZIONE CONTRO IL DDL BAVAGLIO!

Antisionismo non è antisemitismo

Ora facciamolo in tutte le università!

A seguito della discussione di ieri in Senato Accademico, oggi l’Università Statale di Milano, sulla base di una mozione che abbiamo presentato, si è espressa pubblicamente contro il DdL 1004 e il DdL 1627, cioè i DdL con cui sostanzialmente tutto l’arco parlamentare vorrebbe tradurre in legge l’equiparazione tra antisionismo e antisemitismo, mettendo un bavaglio a qualsiasi critica allo Stato terrorista di Israele. Il Senato ha sottolineato la contraddizione tra i principi costituzionali e la libertà accademica e il contenuto dei DdL, invitando a mantenere alta l’attenzione sugli sviluppi dell’iter legislativo.

Dall’Università Statale di Milano arriva al Governo Meloni, ma anche alle false opposizioni pienamente coinvolte in questa vicenda (vedi il disegno di legge formulato dal Delrio del PD), un messaggio forte: il mondo accademico, dagli studenti universitari, passando per i docenti e i ricercatori, fino al personale TAB, non abbassa la testa di fronte alla vendetta governativa contro le mobilitazioni dell’autunno.

Questa importantissima vittoria, infatti, non viene dal nulla: è il frutto di mesi di mobilitazione, in Unimi come in tutta Italia, al fianco della Palestina e contro il Governo Meloni, complice del sionismo e dei piani guerrafondai dell’imperialismo occidentale. Una mobilitazione che ha aperto all’interno del mondo accademico una frattura importante con i piani di Meloni e Bernini, come dimostrano le oltre 3000 firme raccolte nel mondo accademico contro l’adozione della definizione operativa di antisemitismo dell’IHRA.

La vittoria in Statale ci dimostra non solo che la lotta paga ma soprattutto che l’università può essere un terreno centrale per costruire l’opposizione a questi DdL e al Governo Meloni. Per questo, come ha fatto Unimi, ora facciamo esprimere ogni ateneo contro il DdL Bavaglio!

PORTIAMO IN OGNI UNIVERSITÀ L’OPPOSIZIONE AL DDL 1004, ANTISIONISMO NON È ANTISEMITISMO!

11 Febbraio 2026