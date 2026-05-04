Milano. Stop agli accordi con Israele. Parte la Delibera di iniziativa Popolare

Lunedì 4 maggio, conferenza stampa sotto gli uffici comunali di Via Larga 12 per la consegna della prima fase di raccolta firme della delibera di iniziativa popolare contro tutti gli accordi Milano-Israele.

MILANO LO SA DA CHE PARTE STARE!

Thiago e Saif liberi subito!

Lunedi 20 aprile la giunta comunale di Milano ha respinto la richiesta di sospensione del Gemellaggio Milano-Tel Aviv nonostante le pressioni della maggioranza stessa, scatenando l’interruzione della seduta da parte di un nutrito gruppo di cittadini presenti nel pubblico.

La decisione della giunta Sala di mantenere attivo il gemellaggio con Tel Aviv non può però essere interpretata solo come un capriccio del primo cittadino.

Come denunciamo da tempo i rapporti tra Milano e l’entità sionista di Israele sono tutt’altro che simbolici e affondano le radici in accordi economici, tecnologici e commerciali che generano un business da centinaia di milioni di euro, come quelli stretti tra le società partecipate del comune tra cui MM, A2A e la SEA.

4 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO