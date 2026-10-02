Milano. Aggressione fascista, ferito uno studente

Uno studente universitario di 20 anni è stato aggredito nella notte tra lunedi e martedi scorso a Milano, in via Eistein, a pochi passi dal liceo scientifico della città.

Il ragazzo ha riportato un trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia per aver staccato alcuni manifesti di Blocco Studentesco, l’organizzazione studentesca fondata all’interno del movimento neofascista CasaPound.

Lo studente aveva notato il gruppo di fascisti affiggere dei manifesti che ha poi strappato. Questo gesto ha scatenato l’aggressione. Mentre lo studente usciva dal parco giochi dove si trovava una fontanella che aveva usato per lavarsi le mani dalla colla, si sarebbe ritrovato accerchiato da tre macchine. Il giovane ha cercato di salire a bordo della sua bicicletta e allontanarsi ma è stato circondato e preso a bottigliate da almeno 12 persone.

A chiedere aiuto è stata la stessa vittima. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 insieme ai carabinieri. Lo studente è stato trasferito in ospedale e sottoposto a un intervento a causa di una frattura cranica. I genitori del ragazzo hanno sporto denuncia, mentre studentesse e studenti dell’Einstein stanno organizzando nelle prossime ore una mobilitazione antifascista

2 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO