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Milano. Protesta e letame sotto la sede di ARERA

di Unione Sindacale di Base

“Gli restituiamo la merda scaricata ogni giorno sui lavoratori!”

Nella mattina di sabato 24 come Unione Sindacale di Base, insieme a diverse realtà e a lavoratori e lavoratrici, siamo stati sotto la sede di ARERA, l’autorità che dovrebbe tutelare i cittadini rispetto alla correttezza dei prezzi dei prodotti energetici.

Abbiamo consegnato loro la stessa merda che ogni giorno questo Governo e le sue politiche di riarmo scaricano su giovani e lavoratori, mentre il carovita impedisce a milioni di famiglie di arrivare a fine mese.

Per questo motivo il 30 ottobre è sciopero generale contro guerra e carovita. A Milano ci vediamo alle ore 10 in piazza Duca d’Aosta.

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