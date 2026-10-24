Milano. Protesta e letame sotto la sede di ARERA

“Gli restituiamo la merda scaricata ogni giorno sui lavoratori!”

Nella mattina di sabato 24 come Unione Sindacale di Base, insieme a diverse realtà e a lavoratori e lavoratrici, siamo stati sotto la sede di ARERA, l’autorità che dovrebbe tutelare i cittadini rispetto alla correttezza dei prezzi dei prodotti energetici.



Abbiamo consegnato loro la stessa merda che ogni giorno questo Governo e le sue politiche di riarmo scaricano su giovani e lavoratori, mentre il carovita impedisce a milioni di famiglie di arrivare a fine mese.



Per questo motivo il 30 ottobre è sciopero generale contro guerra e carovita. A Milano ci vediamo alle ore 10 in piazza Duca d’Aosta.

24 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO