Ancona. Centinaia in piazza per la Palestina

Giovedi pomeriggio ad Ancona, centinaia di persone sono confluite in piazza Roma in solidarietà con la Palestina e con slogan come “Palestina libera, fermiamo il genocidio palestinese”.

“Questa non è una guerra, ma un genocidio – spiega Hiba ai giornalisti – Non ci sono due popoli che stanno combattendo. Qui – al contrario – c’è un popolo che è solo nella lotta contro Israele, che invece si sta accanendo sulla Palestina. Si contano decine di migliaia di bambini morti, si stanno sterminando i palestinesi. I dati parlano di un bambino morto ogni 24 ore. Bisogna fermare tutto ciò”, sostengono i manifestanti.

Il presidio in piazza si è poi trasformato in un corteo che è arrivato fino a Piazza della Repubblica sotto la sede della RAI.

