Torino. Perquisizione questa mattina al centro sociale Askatasuna

Agenti della questura del capoluogo piemontese si sono presentati questa mattina all’alba al centro sociale Askatasuna per sequestrare il materiale utile a organizzare iniziative di auto-finanziamento: casse, mixer, luci, cavi elettrici e bevande.

Secondo gli investigatori della Digos, tale strumentazione sarebbe stata utilizzata per momenti di socialità e altre iniziative, tra cui il concerto in strada del 15 ottobre 2022, che aveva già portato alla diffida da parte della questura nei confronti tutti i musicisti in programma e i fornitori dell’impianto audio a partecipare all’iniziativa. L’aggiornamento con Martina del centro sociale Askatasuna.

Una risposta repressiva, quindi, alla grande iniziativa musicale in solidarietà a compagne e compagni dell’Askatasuna colpiti da diversi procedimenti penali, tra cui quello per associazione a delinquere. Alcuni compagni e compagne si trovano in Questura, 36 sono le persone denunciate.

(nella foto gli agenti a presidio del “corpo del reato”)

