Torino. Giornata di boicottaggio della Leonardo e della filiera complice di Israele

Giornata di boicottaggio delle industrie militari complici di Israele come la Leonardo. Appuntamento Sabato 18 Gennaio alle 11.30 alla fermata Metro di Corso Marche. Verso la costruzione di una rete nazionale antisionista e anticolonialista in solidarietà alla Palestina

Dopo il successo della giornata nazionale contro Carrefour del 21/12, continuano gli appuntamenti di boicottaggio per fermare la rete di complicità con l’entità sionista e il genocidio che sta attuando in Palestina.

Il 17/18 gennaio sono state lanciate su tutto il territorio nazionale due giornate di mobilitazione e agitazione contro le aziende della filiera della guerra che sostengono Israele. Proprio la nostra città da anni si sta convertendo ad un processo di militarizzazione, cercando di affermarsi come capitale italiana dell’industria aerospaziale (che in altre parole non vuol dire altro che industria bellica). Ne è una prova il distretto di Corso Marche, dove sono già presenti aziende come Leonardo, Thales Alenia, Altec e dove in futuro sorgerà la Cittadella dell’Aerospazio, con la presenza anche del Politecnico di Torino.

Aziende collaborazioniste come Leonardo sono parte integrante della macchina bellica sionista, fornendo le armi e le tecnologie necessarie a portare avanti il genocidio nei confronti dei palestinesi e l’allargamento dei fronti di guerra in tutto il Medio Oriente, motivo per il quale Israele si conferma sempre di più come un pericolo per il mondo intero. Non possiamo restare a guardare in silenzio mentre proprio nella nostra città aziende come Leonardo si rendono responsabili di primo piano dei crimini e degli orrori attuati da Israele.

Dobbiamo fermare tutto questo. Dobbiamo boicottare e fermare la filiera bellica e di sostegno ad Israele nella nostra città, che parte dalle università e arriva fino al distretto industriale di Corso Marche.

Per questo sabato 18, anche da Torino, parteciperemo alla giornata di agitazione nazionale contro le aziende della filiera della guerra, con un presidio di boicottaggio contro Leonardo.

14 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO