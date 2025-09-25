Torino. Bloccata la stazione di Porta Susa contro l’attacco alla Sumud Flotilla

Ieri a Torino per una ora e mezzo sono stati bloccati i binari della stazione ferroviaria di Torino Porta Susa per denunciare l’attacco israeliano contro le navi della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza. Il blocco della stazione è stata accompagnata da slogan come , da ‘Free Palestine’ a ‘Torino sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare’. Oltre un migliaio di manifestanti ha raggiunto la stazione e, dopo aver attraversato i binari, ha bloccato un convoglio. Almeno 5 convogli di Alta velocità sono stati limitati alla stazione di Torino Stura, mentre oltre una decina di regionali sono stati dirottati verso altre stazioni.

Per venerdì alle 18 è stata annunciata un’assemblea aperta al campus Einaudi per ‘organizzare la solidarietà’

