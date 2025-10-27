Torino. Al liceo Einstein i fascisti provocano, ma la polizia arresta uno studente

Questa mattina all’Einstein si sono presentati i fascisti con i loro volantini razzisti. Subito numerosi studenti si sono opposti ed è intervenuta la Digos, ne è seguita una scomposta colluttazione con gli studenti che ha portato all’arresto di uno studente minorenne. Guarda QUI il video su quanto accaduto e che parla da solo. Lo studente è al momento in questura in via Grattoni.

*****

Comunicato stampa dell’Osa

La celere interviene a difesa della presenza di fascisti contestati dagli studenti davanti al liceo Einstein.

Arrestato in manette davanti al suo liceo uno studente minorenne del @collettivoeinstein.to !

Questo governo continua a legittimare e difendere i fascisti e reprime chi si oppone alla feccia nei propri spazi!

Non ci stancheremo mai di gridarlo: fuori i fascisti dalle scuole!

Vogliamo immediatamente la liberazione di Simone!

27 Ottobre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO