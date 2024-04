Bari. Vietato solidarizzare con i palestinesi

A seguito delle iniziative a sostegno della Resistenza Palestinese che si sono tenute nel capoluogo pugliese nei mesi scorsi, una studentessa del collettivo Cambiare Rotta e un sindacalista Cobas hanno ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna.

Come Organizzazione Sindacale USB Puglia stigmatizziamo questo clima repressivo sempre più diffuso sul nostro territorio e in tutto il paese in generale.

Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza verso chi oggi si trova a subire una condanna solo perché manifesta a fianco del popolo palestinese.

USB Puglia appoggia le iniziative orientate a favorire la chiusura delle collaborazioni scientifiche tra atenei italiani e istituzioni israeliane, condivide la richiesta di un immediato cessate il fuoco e lo stop alla politica genocida di Israele.

