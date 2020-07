Sardegna. Liberu parteciperà alle elezioni comunali di Nuoro

Liberu comunica la sua decisione di partecipare alle prossime elezioni comunali di Nuoro.

La lista, che avrà il nome e il simbolo di Liberu, non proporrà un proprio candidato sindaco ma sosterrà una coalizione e un candidato sindaco alternativo ai blocchi di potere italiani. Per questo sono già state avviate da tempo le interlocuzioni preliminari con i futuri candidati sindaci di coalizioni civiche.

Per Liberu è prioritario il sostegno al lavoro e alla piccola e media impresa, vero motore del territorio. Questi sono i punti fondamentali per una vera lotta allo spopolamento del territorio, ma è necessario anche impegnarsi per risolvere l’emergenza abitativa, per il supporto alle fasce economicamente più disagiate, per la difesa della nostra lingua, storia e cultura, per il sostegno allo sport, per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

Crediamo che l’amministrazione debba occuparsi anche di garantire la parità di genere e la tutela dei diritti civili, la costruzione di una città più vivibile, senza barriere architettoniche e con spazi di socialità per tutti, inclusi anziani e bambini, e che si debba procedere con urgenza a una riqualificazione dei quartieri popolari e alla realizzazione di politiche giovanili d’avanguardia.

La città ha bisogno di un progetto di rilancio complessivo, che la reintegri con le vocazioni economiche della zona e ne valorizzi i suoi punti di forza paesaggistici e culturali, affermando un modello di sviluppo sostenibile che la riporti ad essere punto di riferimento, non solo burocratico, per tutto il territorio.

Liberu garantisce sin d’ora il proprio impegno per la realizzazione di questi obiettivi e in base a queste premesse sceglierà il suo campo di appartenenza.

