Cagliari. A Foras in piazza il 2 giugno contro il riarmo, il dl sicurezza, per la Palestina

Come ogni anno abbiamo avuto in Sardegna le esercitazioni più grandi del mediterraneo e ora è più chiara a tutti la loro ragion d’essere: ci si prepara alla terza guerra mondiale.

Basta vedere lo sforzo bellico e l’aumento delle spese militari.

I soldi che dovrebbero essere spesi per la sanità e l’istruzione vengono spesi in armi, che causeranno solo morte e distruzione.

La repubblica italiana, che il 2 giugnovuole celebrare la sua festa, ma affonda sul riarmo.

Per bloccare ogni opposizione il governo italiano in questo momento sta approvando il DDL1660, che criminalizza qualsiasi protesta (anche la più pacifica) per portarci nel baratro della guerra decisa da chi governa ma pagata dai popoli, sia in termini di soldi che in termini di vite.

Lə sardə sanno già cosa vuol dire morire per i padroni italiani, per questo ci troveremo in piazza a protestare ogni volta che proveranno a mandare a morire noi e lə nostrə figliə.

Anche in questa occasione vogliamo dimostrare la nostra solidarietà al popolo palestinese, e condannare senza indecisione Israele, a differenza di quello che fa il nostro governo che lo legittima, lo difende e lo arma.

Questo due giugno sarà quindi CONTRO LE ESERCITAZIONI MILITARI, CONTRO IL RIARMO, CONTRO IL DDL1660 E DALLA PARTE DEL POPOLO PALESTINESE.

CI VEDIAMO ALLE 16 IN PIAZZA COSTITUZIONE E VI INVITIAMO A STARE CON NOI FINO ALLA SERA, IN QUANTO DOPO IL CORTEO CI SARÀ UN MOMENTO DI SOCIALITÀ.

29 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO