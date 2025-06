Nuoro. In praza pro sa Palestina

19 giugno 2025, Ore 18:00 Piazza Berlinguer (fronte stazione ferroviaria) Nuoro.

Scendiamo in piazza per la Palestina, contro il genocidio e contro la guerra. Pretendiamo il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese da parte della nuova Amministrazione locale di Nuoro, come primo atto del suo governo. Che questo esempio venga seguito da tutte le amministrazioni locali sarde fino al Governo Regionale.

Pretendiamo atti concreti anche di boicottaggio e la cessazione di qualsiasi forma di collaborazione con lo Stato di Israele, responsabile del genocidio e dell’occupazione della Palestina, da parte della Regione Sardegna e di tutti gli Enti Pubblici o Università Sarde.

Pretendiamo che tale boicotaggio da parte della RAS e di tutti gli Enti Pubblici sardi, si estenda anche a tutte le società coinvolte nella produzione bellica,

Ci opponiamo all’aumento delle spese militari volute dall’Unione Europea e che lo Stato Italiano intende sostenere, tagliando i fondi al welfare, la sanità e l’istruzione.

Contrastiamo la narrazione di guerra che ha come unico scopo garantire gli interessi dell’industria bellica, a danno di popoli e territori

Siamo contro la politica del Governo Meloni, che continua a sostenere e collaborare, con lo Stato criminale di Israele, nonostante la condanna popolare. E contro la legge sicurezza recentemente approvata, che risponde al crescente dissenso criminalizzandolo in ogni sua forma.

Non vogliamo essere complici di politiche che hanno reso la nostra terra, territorio di sperimentazione per nuove armi, dove anche l’esercito israeliano ha pianificato e testato i propri strumenti di sterminio e oppressione.

Chiediamo anche, che cessi la produzione di armi, nella fabbrica di Domusnovas. Siamo per la libertà del popolo palestinese, lo stop al genocidio e all’occupazione dei suoi territori da parte dello Stato di Israele.

A Foras Contra a s’occupatzione militare de sa Sardigna;

Associazione Amicizia Sardegna Palestina;

ANPI Nuoro/Ogliastra;

Associazione Italia Cuba;

Associazione Utalabì;

Comitato contro la speculazione energetica Mamoiada;

Circolo Ubisti;

Colletivo Istravanad@s;

Entula Indipendentzia Sotzialismu;

Mamoiada Obiettivo Comunità;

Nugoro pro sa Palestina;

Partito della Rifondazione Comunista;

Rossomori de Sardigna;

Sardegna Chiama Sardegna;

Sardigna Natzione Indipendentzia;

Sinistra Futura;

Nugoro Antifascista;

UNIGCOM;

Unione Sindacale di Base;

