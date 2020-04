Catania. Asia-Usb attiva lo Sportello Casa

Attivo da lunedì a Catania lo Sportello Casa ASIA- USB che, provvisoriamente, sarà disponibile, a causa dell’emergenza sanitaria, solamente on line e telefonicamente.

Uno Sportello che nasce dalle lotte condotte da ASIA-USB per difendere il diritto all’abitare e per dare voce agli inquilini, oggi più che mai, schiacciati tra affitti sempre più inaccessibili, mancanza di reddito, sfratti, sgomberi e pignoramenti, e la totale assenza di politiche per la casa.

Lo Sportello dispone di un ufficio legale.

– Per informazioni:

Telefono

-3492926242

-3334386674

da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, dalle 16.30 alle 18.30

WhatsApp e Telegram

Email: catania.asia@usb.it

