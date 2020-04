Sicilia. La Cina rifornisce anche la Regione

Un aereo con un carico di 40 tonnellate di dispositivi sanitari è atterrato stamattina all’alba all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

Le forniture provenienti dalla Cina fanno parte di uno stock acquistato dalla Regione Siciliana in chiave di contrasto alla pandemia di covid sull’isola.

Nell’operazione avrebbe avuto un ruolo importante la mediazione espletata del centro medico di di Pittsburgh.

Ad attendere il “prezioso” carico all’aeroporto c’era addirittura il Presidente della Regione, Musumeci.

“E’ una giornata importante per noi siciliani – dichiara – L’aereo è arrivato dalla Cina e ha portato 40 tonnellate di materiale per difenderci dal coronavirus.”

Tra la merce arrivata anche mascherine, copricapo, copriscarpe, guanti, che saranno forniti al personale impegnato negli ospedali.

“E’ stata un’operazione difficile, nata dopo due settimane di trattative e di contatti – continua Musumeci- Dovevamo comprare questo materiale appena abbiamo compreso che da Roma avevano difficoltà a far fronte a tutte le richieste che arrivavano anche dalle altre regioni italiane. E’ soltanto il primo carico, nei prossimi giorni arriverà altra merce. Quello che è arrivato sarà distribuito sin da subito.”

Un’operazione che poteva rischiare di saltare, come ammette lo stesso Presidente, perché il timore forte e concreto era che qualche altro paese o qualche altra regione potesse sottrarre il carico, visto la tanta penuria e la spregiudicata concorrenza tra itanti paesi in difficoltà.

D’altronde qualcosa di analogo era già successo nei giorni scorsi ad un carico con materiale sanitario diretto in Francia, proprio dalla Cina, acquistato all’ultimo momento dagli Stati Uniti offrendo un prezzo più alto. Idem per un carico di mascherine prodotte in Turchia e bloccato in dogana dal governo Erdogan…

