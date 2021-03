Catania. L’assegnazione politico-mafiosa delle case popolari

Il 20 marzo si è svolta a Catania la conferenza stampa on-line delle associazioni che hanno aderito all’APPELLO al Ministro degli Interni e al Prefetto, per chiedere l’accesso ispettivo antimafia al Comune di Catania in seguito all’operazione “Sipario” condotta dalla DDA e dalla Guardia di Finanza, che ha visto coinvolti vigili urbani e esponenti politici con il clan mafioso dei “Cappello”.



L’APPELLO

“Infiltrazioni mafiose al Comune di Catania.

La Prefettura avvii l’accesso ispettivo antimafia.

Al Ministro degli Interni

Al Prefetto di Catania

L’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania e della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto per mafia del vicepresidente della Sesta Municipalità del Comune di Catania non è che l’ultima conferma della grave infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale della città.

Le notizie circa i rapporti, anche corruttivi, di soggetti accusati di mafia con funzionari comunali e di altri enti pubblici sono inquietanti e gettano pesanti ombre sul regolare e democratico funzionamento delle istituzioni pubbliche.

Reputiamo urgente e necessario che la Prefettura di Catania avvii un accesso ispettivo antimafia presso il Comune di Catania e le Municipalità al fine di verificare la sussistenza di eventuali forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, tali da determinare un’alterazione del processo di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità dell’amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi.

I promotori:

-I Siciliani giovani

-Arci Catania

-Associazione Antiestorsione di Catania Libero Grassi

Le adesioni:

-Arcigay Catania

-ASIA USB Catania

-CittàInsieme

-CGIL Villaggio Sant’Agata

-Italexit Catania

-Legambiente Catania

-Movimento 5 Stelle Catania

-PRC Catania

-Sinistra Italiana Catania

-Sunia Catania”.

➖L’intervento di ASIA USB Catania.

Nel VIDEO, dopo gli interventi introduttivi degli organizzatori, l’intervento di Orazio Vasta di ASIA USB Catania che ha evidenziato l’intreccio politico-mafioso sull’assegnazione delle case popolari a Catania.

In modo particolare è stata attenzionata la potenzialità della mafia nello IACP etneo: attraverso false documentazioni supportate da falsi controlli effettuati da tre Vigili urbani del comune di Catania la mafia garantiva l’assegnazione di alloggi popolari da parte dell’IACP in favore di stretti congiunti di appartenenti al clan Cappello. Tutto questo mentre tantissime e tantissimi cittadini catanesi non ricevono notizie certe dallo stesso IACP sulla propria domanda per l’assegnazione della casa popolare, oppure non risultano in nessuna graduatoria nonostante la domanda presentata, oppure…

Intanto, è da circa tre anni che come ASIA USB Catania chiediamo a Prefettura , Comune di Catania e IACP un incontro sulla esplosiva questione abitativa in città: nessuna risposta.

22 Marzo 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO