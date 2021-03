Catania. Presidio il 28 marzo contro la privatizzazione delle Case dell’Acqua

La Federazione del Sociale USB Catania, contraria alla privatizzazione della gestione delle Case dell’Acqua cittadine, partecipa al presidio di domenica 28 marzo, in piazza Nettuno dalle ore 10

Il 18 marzo è stato reso pubblico un bando che avvia di fatto l’iter per la gestione privata delle Case dell’Acqua di Catania, le postazioni che erogano acqua pubblica naturale e gassata e che si trovano in diverse zone della città: a Vulcania, in piazza Nettuno, a Librino, in piazza Eroi d’Ungheria e a San Giovanni Galermo. L’Amministrazione comunale e la partecipata comunale Sidra hanno deciso di esternalizzare la la gestione delle Case dell’Acqua per 4 anni privatizzandone totalmente la gestione.

La Federazione del Sociale USB Catania contraria alla privatizzazione della gestione delle Case dell’Acqua cittadine chiede il ritiro del bando e ribadisce che l’acqua è un bene comune e non può e non deve essere oggetto di lucro economico e politico.

La Federazione del Sociale USB Catania denuncia che con il processo di privatizzazione attraverso la esternalizzazione il livello occupazionale all’interno della Sidra rischia di subire la sistematica riduzione consequenziale ad ogni tipologia di privatizzazione .

