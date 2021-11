Scuole a Catania: crollo di un soffitto al Boggio Lera

Non è un caso limite, l”80% delle scuole in Sicilia non è a norma.

Al liceo Boggio Lera, fortunatamente di notte, è crollata una parte del soffitto di un corridoio, crollo che se si fosse verificato durante le lezioni, avremmo potuto parlare di danno alle studentesse, agli studenti, al personale Ata e alle/i docenti.

E non è la prima volta che quest’istituto subisce crolli del genere.

Infatti, purtroppo, degli edifici scolastici in Sicilia, come abbiamo denunciato tante volte, l’80% non è a norma. Oggi parliamo del crollo avvenuto al Boggio Lera, fra non molto parleremo del freddo e dei riscaldamenti che non funzionano. La situazione è drammatica perché non sono a norma gli impianti del gas, non sono a norma i quadri elettrici, non vengono effettuate le verifiche e le manutenzioni periodiche.

A proposito di verifiche, ci chiediamo quali verifiche sono state fatte negli edifici scolastici dell’Area Metropolitana di Catania dopo le recenti alluvioni che hanno devastato il territorio?

Quali verifiche, nello specifico, sono state fatte al Boggio Lera?

Insomma, la sicurezza di chi lavora dentro questi edifici e di chi studia è seriamente messa a repentaglio ogni giorno.

Le scuole siciliane rimangono ostaggio della norma di non essere a norma, altro che emergenza!

11 Novembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO