Parte da Catania l’opposizione “da sinistra” contro agli attuali assetti politici in Sicilia

Ieri a Catania, presso l’Arena Argentina, si è svolto l’incontro sul tema “Cambiamo! Pace e Lavoro per la Sicilia”, incontro promosso dal gruppo parlamentare ManifestA, dal Partito della Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, PCI, Sinistra Anticapitalista. Presenti anche delegazioni giunte da Siracusa, Messina, Enna e dalla provincia di Catania.

“Un primo momento di confronto pubblico – spiega la deputata Simona Suriano di ManifestA – aperto a tutte e a tutti coloro che condividono il bisogno di costruire un’opposizione agli attuali assetti di potere in Sicilia”.

Tantissimi gli interventi a rappresentanza delle organizzazioni politiche sindacali, studentesche, sociali presenti all’incontro, fra gli altri: Cgil-minoranza, Liberi Pensieri Studenteschi-LPS, Potere al Popolo Catania, ARCI GAY, La Ragna-Tela, Rifondazione Comunista Catania, Federazione del Sociale USB Catania, Sinistra Anticapitalista Catania, PCI Catania.

Fra gli interventi più infuocati, e non per colpa del meteo che segnava 35 gradi, quello di Mimmo Cosentino, segretario provinciale del PRC, che ha marcato con determinazione la distanza dell’incontro in corso con il centrosinistra, e quello del sindacalista dell’USB Orazio Vasta, che, mostrava il manifestino della campagna di SLANG USB “Cercasi Schiavo”, ha ricordato anche il diritto all’abitare negato, in una città dove ci sono oltre 10 mila case private sfitte.

Fra gli interventi anche quelli della deputate di ManifestA Yana Ehm e Simona Suriano. La deputata catanese ha chiuso l’incontro sottolineando che “non si vuole costruire una compagine con finalità esclusivamente elettorali, ma bensì si vuole dare voce e forza alla sinistra per dare voce e forza alle sfruttate e agli sfrattati”.

