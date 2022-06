Contro il RdC mancava solo il presidente della regione siciliana Nello Musumeci…

Non poteva mancare, lui , Nello Musumeci, uno dei peggiori presidenti della Regiome Siciliana, nella crociata contro il RdC :«Il Reddito di cittadinanza ha scoraggiato il lavoro nel settore turistico ma anche in quello agricolo. Bisognerebbe rivedere il Rdc perchè in alcuni casi si è rivelato un essenziale ammortizzatore sociale, ma va rivisto».

Il fascista Musumeci, dopo un lungo passato nel MSI, amico del fucilatore di partigiani Almirante, durante la sua presidenza della Regione è stato prima folgorato da Salvini sulla via di Pontida e adesso si è melonizzato fino al midollo.

All’ex bancario Musumeci chiediamo se è informato sul numero delle disoccupate e dei disoccupati che ci sono in Sicilia prima di dire che il RdC “in alcuni casi si è rivelato un essenziale ammortizzatore sociale”?

Solo in alcuni casi? Evidentemente il presidente Musumeci non sa di che cosa sta parlando, e ha dovuto accodarsi all’offensiva politica e padronale contro le lavoratrici e i lavoratori stagionali ed il Reddito di Cittadinanza.

Offensiva nata come risposta alla crescente consapevolezza di lavoratrici e lavoratori precari che non accettano più di essere schiavizzati per poche centinaia di euro al mese e che chiedono contratti regolari, salari dignitosi e tutele adeguate.

Indietro non si torna, lo schiavismo non è lavoro, Musumeci fattene una ragione, a scacciasti fracida magari stavolta.

