Catania. Gli sportelli AsiaUsb contro gli aumenti delle bollette

A Catania, presso lo Sportello Casa ASIA USB sarà possibile inviare il reclamo nazionale on line contro il carobollette COMPILANDO IL MODULO DI RECLAMO DI USB E A.BA.CO.

Come USB, attraverso la nostra Associazione di Base dei Consumatori A.BA.CO., abbiamo predisposto un modulo di reclamo da inviare alle aziende energetiche e agli organismi di controllo, per ottenere il risarcimento degli aumenti ingiustificati delle bollette.

Cosa serve: fotocopia bolletta del 2022 e bolletta del 2021 dello stesso periodo.

Per ulteriori informazioni, contattare il 349 2926242 e andare in uno degli Sportelli ASIA USB.

Lo SPORTELLO CASA è attivo,dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nei seguenti giorni:

LUNEDÌ, in via Campofranco 89, presso la “Sala Cento Fiori”, in collaborazione con Red Militant;

MARTEDÌ, in via V.Emanuele 436, presso il CSP “G.Giuffrida”;

GIOVEDÌ, in via Garibaldi 106, presso la Casa del Popolo “Colapesce”.

