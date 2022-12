Catania in piazza contro l’autonomia differenziata

In piazza Stesicoro si è tenuto un presidio indetto dal “Comitato Catanese per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata”, comitato sostenuto da partiti, movimenti e associazioni culturali e sociali della sinistra radicale e dai sindacati di base che si batte per contrastare l’attuazione del disegno dell’Autonomia Differenziata che il governo Meloni con l’azione del ministro leghista Calderoli e il sostegno dei governatori PD di Toscana ed Emilia Romagna vuole attuare nel più breve tempo possibile.



“Se andasse in porto questo disegno – si legge nel volantino distribuito in piazza dai manifestanti- se nasci in una regione come la Sicilia impoverita per decenni da politiche predatorie, avrai meno asili nido, meno ospedali pubblici, una scuola pubblica meno sicura e attrezzata… Contro ogni ipotesi di Autonomia Differenzia per ristabilire uguaglianza e dignità per tutte e tutti, qualsiasi sia il luogo di nascita”.



Al presidio gli interventi al megafono di Chiara Petrella (Rifondazione Comunista), Orazio Vasta (USB), Luca Cangemi (Associazione Comunista “Olga Benario”), Sesto Schembri (Pmli). Presente in piazza anche Simona Suriano, nella scorsa legislatura deputata di ManifestA.



Il presidio successivamente ha raggiunto la prefettura dove una delegazione è stata ricevuta dalla Dott.ssa Nicolosi.



Per la delegazione Mimmo Cosentino (Rifondazione Comunista) ha espresso alla rappresentante prefettizia le motivazioni della totale contrarietà dei manifestanti nei confronti dell’Autonomia Differenziata.

9 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO