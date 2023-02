Niscemi. La Sicilia in piazza contro la guerra

Nonostante il tempo che minacciava pioggia e nonostante la manifestazione “per la pace in Ucraina”, sponsorizzata in pompa magna dalla Cgil, che si svolgeva contemporaneamente a Catania, un combattivo corteo ha attraversato sabato pomeriggio il centro di Niscemi per manifestare contro la guerra imperialista, contro la militarizzazione della Sicilia. Un corteo, indetto dal Movimento No Muos, che , dal primo intervento al “microfono libero” fino alla chiusura della manifestazione, ha tenuto “acceso” il collegamento con la manifestazione in corso a Genova.

Presenti a Niscemi delegazioni di movimenti e associazioni antimperialiste provenienti da tutta la Sicilia. Particolarmente nutrita la presenza dello spezzone indipendentista con i giovani “in nero” del movimento Trinacria e con i militanti del Movimento Siciliano d’Azione.

Tantissimi gli interventi al microfono, con testimonianze di lotte e appelli, come l’appello di Dafne Anastasi a nome di Non Una Di Meno per lo sciopero generale in occasione dell’8 marzo.

Fra gli interventi a chiusura della manifestazione quello del ragusano Pippo Gurrieri, la storica voce anarchica del Movimento No Muos e quello di Claudia Urzì, per USB Sicilia, che ha evidenziato in modo particolare la militarizzazione delle scuole siciliane attraverso il PCTO, alias Altenzanza Scuola Lavoro, militarizzazione che porterà oltre 350 fra studentesse e studenti dentro la base NATO di Sigonella. Nel sul intervento, la sindacalista catanese ha ricordato l’accanimento del governo italiano nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, praticamente condannato a morte con il 41 bis.

Registrato il massiccio spiegamento della Digos e dei reparti mobili della polizia e dei carabinieri che a conclusione del corteo hanno di fatto cinturato i manifestanti dentro la piazza.

Qui di seguito le foto della manifestazione e l’intervento di Claudia Urzì, dell’Usb, a proposito di “alternanza scuola-lavoro” nelle basi militari.

