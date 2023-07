USB, richiesta dichiarazione stato di emergenza per la Sicilia

Al Presidente della Regione Siciliana

On. Renato Schifani

Alle Prefetture di Palermo -Catania- Messina- Siracusa- Ragusa- Trapani

Alla Protezione Civile

All’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche

Sociali e del Lavoro

Al Ministro della Funzione Pubblica

Richiesta dichiarazione stato di emergenza per la Sicilia e applicazione

analogica art. 4 comma 5 Decreto Legge 61 /2023



Vista la situazione di emergenza climatica che attanaglia la Sicilia da oltre 10 giorni

con temperature che hanno superato anche i 48 gradi;



Considerata l’esplosione del fenomeno degli incendi, contro i quali centinaia sono stati

gli interventi espletati e da espletare da parte del martoriato comparto dei Vigili del Fuoco nonché l’evacuazione di alcuni Uffici Pubblici per rischio incendio e

intossicazione;



Considerato lo stato diffuso di malfunzionamento degli impianti di climatizzazione negli

uffici Pubblici per chi lavora al chiuso e al rischio da stress termico ancora più elevato

per chi lavora all’aperto;



Considerata la compromessa viabilità viaria e dei trasporti pubblici, presidi ospedalieri

in stato di emergenza, quartieri sommersi dai rifiuti solidi urbani;



Vista, con particolare riferimento la situazione di Catania ove si registra, inoltre,

l’interruzione della energia elettrica e della fornitura d’acqua in diverse aree della città

sin dalla serata di domenica 23 luglio



Tutto quanto premesso, ai fini della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, si chiede di

farsi parte attiva ai fini della dichiarazione di stato di emergenza e del consequenziale

utilizzo, anche in deroga, dell’istituto del lavoro agile, nonché, per il personale che per

condizioni di oggettiva impossibilità non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, di considerare il periodo di assenza dal servizio come servizio prestato a tutti gli effetti di legge così come già previsto dall’art. art. 4 comma 5 Decreto Legge 61 /2023 ( c.d. Decreto Alluvioni)



Si rimane in attesa di sollecito riscontro. Cordiali saluti.

* USB Pubblico Impego



27 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO