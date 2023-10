Catania, “4 Novembre? Non è la nostra festa”

Il govemo Meloni vorrebbe che il 4 Novembre (firma dell’armistizio fra Italia e Austria nella Prima guerra mondiale) diventasse festa nazionale. Attraverso la retorica del compimento dell’unità nazionale, si vuole fare accettare alle giovani generazioni, e a tutte/i le/i cittadinei, l’inevitabilità delle guerre, negando ogni forma di riflessione critica sul tema.



Noi, convinti che l’Italia come dice la Costituzione- debba ripudiare la guerra, ricordiamo, invece, che la Prima guerra mondiale fu per il nostro Paese una guerra imperialista, “un’orrenda carneficina”, causa d’ immensi dolori e stravolgimenti delle vite.



La guerra, qualsiasi guerra, è solo morte e distruzione.



Noi rifiutiamo questa retorica bellicista, che è in linea con il processo di militarizzazione, già molto avanzato, delle scuole e delle università.

Non vogliamo la presenza dei militari nelle scuole (la scuola deve educare alla pace); non vogliamo che le caserme e le basi militari (italiane e straniere) siano frequentate dalle nostre studentesse e dai nostri studenti per svolgervi l’ex alternanza scuola-lavoro; non vogliamo che la ricerca, universitaria e non, sia subordinata ai diktat delle industrie belliche.



In sostanza, contrastiamo quel processo di “normalizzazione” della guerra, portato oggi avanti anche da quasi tutti i mezzi di informazione.



Noi, al contrario, pensiamo che occorre fare di tutto per difendere la pace, a partire dal CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO in Palestina e Ucraina.



Con questi obiettivi, manifesteremo il 4 novembre in tutta Italia.

A Catania, Presidio e microfono aperto, appuntamento alle ore 17:00, in piazza Università”.

-Aderiscono:

A.N.P.I.;

Associazione comunista Olga Benario;

Cobas;

Comitato No Muos/No Sigonella;

La Città Felice;

LHIVE;

Federazione del sociale USB Catania;

PCL;

Partito della Rifondazione comunista CT; Redazione de I siciliani giovani; Sinistra Anticapitalista;

Sinistra Italiana CT; Spine nel fianco;

USB Scuola P.I. CT.

adesioni tel/wasp 349 2926242

