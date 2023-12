Catania. Digos & co. sgomberano lo “Studentato Occupato 95100” di via Gallo

A Catania, in via Gallo 13, dal 2018 è stato attivo fino a stamattina lo “Studentato Occupato 95100”, realizzato in uno stabile, da anni chiuso, proprietà dell’ente Ursino Recupero.

Lo “Studentato” è stato in questi anni la casa delle studentesse e degli studenti esclusi dalle borse di studio, in un immobile pubblico abbandonato, lasciato in balia del degrado. Ma con l’occupazione nell’edificio occupato sono sorti spazi sociali autogestisti, in modo particolare quelli destinati alle donne, dal consultorio allo sportello antiviolenza.

Stamattina, all’alba, celerini, agenti della Digos e Vigili del fuoco hanno dato l’assalto allo Studentato, imponendo lo sgombero coatto.

ASIA USB, che è sempre stata, sin dall’inizio dell’occupazione dell’edificio di via Gallo, presente e solidale con questa realtà, esprime condanna per l’ennesimo atto di repressione poliziesca consumato in città.

ASIA USB condanna il ripetersi a Catania dell’utilizzo poliziesco dei Vigili del fuoco.

ASIA USB, esprime solidarietà alle studentesse e agli studenti senza reddito “sfrattati” con lo sgombero dallo Studentato, in una città dove abitazioni e palazzi pubblici e privati chiusi e abbandonati sono oltre 15 mila.

ASIA USB esprime solidarietà alle donne che improvvisamente si ritrovano senza il LORO consultorio.

Gli spazi sociali non si sgomberano!

