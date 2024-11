I crolli al “V.Brancati” e al “L.Radice” non sono dei casi limite

L’altro giorno all‘Istituto comprensivo “Vitaliano Brancati” pezzi del controsoffitto delle aule sono crollati, mettendo a nudo la criticità nella struttura edilizia dell’edificio scolastico.



Ieri, al Liceo “Lombardo Radice”, è crollata parte del soffitto di una classe, crollo che se si fosse verificato durante le lezioni, avremmo dovuto commentare una tragedia che avrebbe potuto coinvolgere studentesse, studenti, personale Ata e docenti.



Purtroppo, degli edifici scolastici in Sicilia, come abbiamo denunciato tante volte, circa l’80% non è a norma.



Oggi parliamo dei crolli avvenuti al “Vitaliano Brancati” e al “Lombardo Radice”, fra non molto parleremo del freddo e dei riscaldamenti che non funzionano in tutti gli edifici scolastici perché mancano i finanziamenti o perché non vengono effettuate le verifiche e le manutenzioni periodiche. A proposito di verifiche, ci chiediamo quali verifiche sono state fatte negli edifici scolastici di pertinenza dell’Area Metropolitana di Catania dopo le recenti alluvioni?



E quali verifiche, nello specifico, sono state fatte recentemente al “Vitaliano Brancati” e al “Lombardo Radice”?



Insomma, la sicurezza di chi lavora all’interno degli edifici scolastici e di chi studia è seriamente messa a repentaglio giorno dopo giorno con le scuole dell’Isola che rimangono ostaggio della norma di non essere a norma, altro che emergenza!

