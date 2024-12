Natale a Catania, non solo festeggiamenti. Anche un presidio per la Palestina

La mattina del 24 dicembre, a Catania, in piazza Stesicoro, nonostante la giornata fredda e prenatalizia, si è svolto un partecipato presidio per la Palestina, per la liberazione dei popoli oppressi e contro la guerra.



La manifestazione è stata indetta dalla rete Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese, che da oltre un anno organizza in città presidi, cortei, visione di film, concerti musicali, presentazione di libri per denunciare il genocidio in corso a Gaza, iniziative che hanno riscontrato anche l’adesione di donne, uomini, giovani e giovanissimi della comunità araba che vive, studia e lavora a Catania.

Oltre alle bandiere della Palestina presenti anche quelle Curde a ricordare quello che stanno subendo i curdi da parte della Turchia nella “nuova” Siria post Assad.

