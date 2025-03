Catania, grande partecipazione alla manifestazione del 15 marzo “contro il riarmo”

Doveva essere un presidio indetto dalla rete Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese, un presidio

in via Etnea nei pressi della Villa Bellini. Ma ben presto la presenza di tantissime persone – dopo un confronto fra i responsabili della manifestazione e quelli della Digos – ha trasformato il presidio in un vero e proprio corteo dominato dal grido ritmato ”NOI LA GUERRA NON LA VOGLIAMO!”, corteo che attraverso la via Etnea ha raggiunto piazza Stesicoro dove per oltre un’ora si sono susseguiti gli interventi “al microfono aperto”. Tante le associazioni, i movimenti, i partiti della sinistra antimilitarista presenti con le loro bandiere; presenti anche i sindacati di base Cobas e Usb.

Un colorato e sentito corteo a testimonianza della marcata diversità di questa manifestazione di protesta contro il riarmo con il presidio che si è svolto quasi in contemporanea davanti alla Prefettura a sostegno del riarmo dell’UE, riarmo che prevede l’impegno di 800 miliardi di euro.

