Catania. Dove viene “allontanata” una persona senzatetto?

Apprendiamo da “La Sicilia” di ieri che “un senzatetto che ha infastidito prima i clienti di una farmacia e poi del negozio Tim di via Etna è stato allontanato dai carabinieri arrivati sul posto con diverse gazzelle”.



Non conosciamo le modalità dell’ “allontanamento” del senzatetto da parte dei carabinieri intervenuti “con diverse gazzelle”, sappiamo che è stato “allontanato”.



Allontanato, verso dove?



Dove viene “allontanata” una persona senzatetto sfrattata o senza fissa dimora, che vive in strada o in sistemazioni di fortuna e che a volte, quando gli va bene, riesce a ripararsi provvisoriamente in strutture di accoglienza notturna?



Sindaco Trantino, lei cosa risponde?



Non pensa che sia giunto il momento di affrontare la questione abitativa di Catania?



Non pensa che prima di abbellire la città bisognava/bisognerebbe consentire a tutte e a tutti i suoi abitanti il diritto ad una casa? Il diritto a dormitori pubblici e “senza barriere”?



Signor sindaco lo sappiamo che lei ha ereditato la triste e grave questione abitativa.



Come sappiamo che lei non l’ha sta affrontando.



Quindi?



Per i senzatetto che vivono e dormono per strada appuntamento con il prossimo “allontanamento”.

