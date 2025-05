Catania. Imponente manifestazione per la Palestina

I componenti della rete “Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese” avevano la netta percezione sulla forte partecipazione che si sarebbe registrata domenica pomeriggio a Catania in occasione del corteo indetto dalla stessa rete. Ma l’imponente partecipazione popolare, oltre 5 mila presenze, ha travolto qualsiasi previsione, anche la più ottimista.

Fra le centinaia di bandiere palestinesi le bandiere di Rifondazione, di Sinistra Italiana, di Asia-Usb, dei Cobas, di Freedom Flotilla, del PCL, del Fronte della Gioventù Comunista, del movimento NO MUOS, di Potere al Popolo, degli anarchici, del Movimento Siciliano d’Azione, del Pmli, di Risorgimento Socialista, del M5S, dell’Anpi, dell’Arci, di Generazione Future. Nel corteo non è passata inosservata una piccola bandiera del Libano sventolata orgogliosamente da uno studente libanese.

Ad un certo momento al centro del corteo sono comparse alcune bandiere del PD con la presenza del segretario regionale Barbagallo, presenza che ha inquietato non pochi fra i presenti nel corteo.

Ma il deciso è persuasivo intervento degli organizzatori della manifestazione ha convinto Barbagallo e company ad ammainare le sgradite bandiere del Partito Della guerra.

Intanto, la testa del corteo, aperto da un bandierone palestinese si caratterizzava per la presenza di tante bambine e bambini catanesi e della comunità araba che vive a Catania. E non è stato un caso che alcuni piccoli tunisini, salutando chi li applaudiva, hanno salutato con il classico catanese “ciao ‘mpari”, “ciao compare”.

Lo stesso striscione d’apertura del corteo è stato meticcio, sorretto da “indigin*”, da arab*, da studenti e studentesse senegalesi, e senza distinzione di età.

Cinquemila in corteo, non tutt* espressione delle singole organizzazioni partecipanti, ma espressione di popolo e non solo di quello etneo: presenze anche da Messina, Siracusa, Ragusa.

Dopo Napoli, per il sud, Catania si riconferma la città meticcia impegnata con alte partecipazioni contro il genocidio sionista e per l’autodeterminazione del popolo palestinese “dal fiume al mare”.

27 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO