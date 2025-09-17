Catania. Assemblea USB verso lo Sciopero generale del 22 settembre

Le lavoratrici e i lavoratori contro la guerra, il riarmo e il genocidio in Palestina

Il 22 settembre è Sciopero Generale contro la guerra, contro il riarmo e contro lo sterminio in Palestina.

La guerra e la complicità del Governo Italiano con Israele hanno effetti diretti anche qui:

Inflazione alle stelle

Tagli a sanità, istruzione e stato sociale

Miliardi spesi in armamenti invece che nei servizi

La guerra la pagano i popoli e i popoli oggi in tutto il mondo stanno scendendo in piazza per esprimere il loro dissenso contro lo sterminio di un popolo e lo stato di guerra permanente

Sappiamo che scioperare significa perdere salario: chi sciopererà il 22 farà un gesto di generosità, rinunciando a qualcosa di proprio per denunciare una tragedia che non può lasciarci indifferenti, lo farà unendosi a milioni di persone nel mondo che chiedono la fine della violenza, la protezione dei civili e il rispetto del diritto internazionale.

Per costruire la massima partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori a Catania, USB ha organizzato un’Assemblea per domani giovedì 18 settembre h. 18 in sede a Catania, Via Ventimiglia 256

Allestita in sede USB anche la mostra fotografica “ Piazze per la Palestina” a cura del collettivo Flashmood

Condizioni di mare permettendo, è previsto un collegamento con la Global SUMUD Flotilla

Gaza brucia e con lei la nostra innocenza

