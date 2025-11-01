Catania. L’Oda come il peggiore dei padroni: da marzo senza stipendio

Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2025: questi sono i mesi trascorsi senza che la Fondazione Opera Diocesana Assistenza Catania abbia retribuito gli stipendi alle “proprie” lavoratrici e ai “propri” lavoratori, che, nonostante questa aberrante situazione da schiavismo, non hanno mai smesso di lavorare, non hanno mai abbandonato le persone assistite.

-8 mesi senza retribuzione!

-8 mesi senza alcuna informativa da parte dell’avvocato Landi, presidente del CdA dell’Oda.

-8 mesi , per parlare solo dell’attuale fase, con la dirigenza dell’ODA che continua a comportarsi come il peggiore dei padroni.

L’Usb Lavoro Privato davanti a questa aberrante situazione, in tutela e rappresentanza dei propri aderenti, ha indetto lo STATO D’AGITAZIONE delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ODA.

L’Usb Lavoro Privato, inoltre, chiede un URGENTISSIMO incontro tra le parti, anticipando senza mezzi termini che se l’incontro avverrà in difetto, che non comprendesse questa organizzazione sindacale, si chiederà l’intervento del Giudice del Lavoro per palese comportamento antisindacale.

1 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO