Catania. L’incendio alla biblioteca della “Pestalozzi” non è un caso limite

Il vile incendio che ha distrutto la biblioteca “Alessia nel Paese delle Meraviglie” dell’Istituvo Pestalozzi di Catania non è un caso limite, è l’ultimo atto criminale mafioso consumato in città contro la scuola pubblica statale:

●Istituto “Vitaliano Brancati”: gennaio 2024, danneggiate aule, corridoi e segreteria, appiccato il fuoco a documenti e sottratto apparecchiature come le LIM;

●Istituto “Campanella-Sturzo”: 2021, un furto con danneggiamenti hanno causato danni per circa 50 mila euro;

●Istituto “Livio Tempesta”: ha subito negli anni furti di attrezzature tecnologiche (computer e tablet) e il danneggiamento di un laboratorio di informatica;

●Istituto “Vittorino da Feltre”: negli anni diversi furti e danneggiamenti;

●Ex sedi “Brancati”: le sedi dell’istituto, abbandonate e senza vigilanza, hanno subito furti e sono state praticamente distrutte.

Atti intimidatori nei confronti dell’istituzione scolastica pubblica, ma anche nei confronti delle studentesse e degli studenti, perché bruciare i libri, danneggiare le scuole è nel Dna di chi vuole contrastare il diritto allo studio per il controllo sulle nuove generazioni.

Usb Scuola Catania, condannando l’ennesimo attacco alla scuola pubblica, esprime la solidarietà alla “Pestalozzi” con l’auspicio della ricostruzione

della biblioteca “Alessia nel Paese delle Meraviglie”, intestata alla memoria di una bambina che frequentava la scuola, memoria che il vile incendio di chiara matrice mafiosa non potrà cancellare!

