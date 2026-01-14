Catania. Scuole senza riascaldamento. “Normalizzata l’emergenza freddo”

L’Usb Scuola Catania ha più volte denunciato la situazione critica del freddo e delle carenze strutturali nelle scuole di Catania che riguardano tutta la Sicilia, vedi le proteste studentesche in corso a Siracusa per la totale mancanza di riscaldamento.



Puntualmente all’inizio di ogni anno scatta quella che ancora viene definita vergognosamente “l’emergenza freddo”.

Vergosamente perché non si tratta di una emergenza quando la situazione è sempre più drammaticamente normalizzata, con gran parte dei riscaldamenti funzionanti o guasti o spenti che praticamente non sono a norma: non sono a norma gli impianti del gas, non sono a norma i quadri elettrici, non vengono effettuate le verifiche e le manutenzioni periodiche.



Quindi, anche la sicurezza di chi lavora dentro queste scuole e di chi studia è seriamente messa a repentaglio ogni giorno.

Si tratta di “emergenza freddo”?

No!



Come USB Scuola Catania CHIEDIAMO che tutti gli organi istituzionali preposti (locali, regionali e nazionali)

intervengano per mettere finalmente fine a questa VERGOGNA, per garantire la sicurezza di chi studia e di chi lavora nelle scuole pubbliche statali.



14 Gennaio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO