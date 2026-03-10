Catania. Incontro pubblico per il NO sociale al referendum

Il Referendum del 22/23 marzo sulla controriforma costituzionale sulla giustizia varata dal governo Meloni è diventato una sfida politica e democratica a tutto campo.

Ci sentiamo impegnati in prima persona in un Referendum che deve sbarrare la strada ad un Governo autoritario, antidemocratico e antipopolare.

Per far ingoiare al resto della società le disuguaglianze sociali e l’insopportabile concentrazione delle ricchezze, l’aumento delle spese militari e della logica di guerra, il controllo sui mass media e sulle possibilità di espressione politica, il governo Meloni sta instaurando lo stato di polizia e criminalizzando chi manifesta per le strade.

Per fare questo ha bisogno anche di una Magistratura asservita ai diktat Governativi.

Riteniamo che tutte le esigenze sociali sul piano dei salari e degli interessi del mondo del lavoro, dello Stato Sociale, del diritto all’abitare, delle libertà politiche, debbano poter convergere in questa battaglia referendaria, dando contenuti più ampli e connessi rispetto a uno scontro che non riguarda più solo i rapporti di subalternità tra magistratura ed esecutivo.

Dell’importanza di un NO Sociale e degli angoli oscuri e pericolosi di questa Riforma parleremo il prossimo 12 marzo alle 18,30 alla sede USB Catania di Via Ventimiglia 256 in un incontro pubblico insieme a:

Dafne Anastasi (USB Catania)

Fabio Massimino (Potere al Popolo Catania)

Avv. Francesco Faro (Avvocatura Etnea per il No)

Giulio Toscano (già magistrato presso la Procura Generale Catania)

Giorgia Listì (Officina Rebelde)

Mattia Basso (Unione Giovani Sinistra)

Vi aspettiamo!

10 Marzo 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO