“Fermiamo la guerra”, manifestazioni a Catania e a Sigonella

“L’attacco militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, in aperta violazione del diritto internazionale, è un ulteriore passo drammatico che stravolge la vita di centinaia di milioni di persone e rende ancora meno sicuro l’intero pianeta. Nel frattempo continua, nel colpevole silenzio dei media, il genocidio del popolo Palestinese, mentre lo stato sionista d’Israele si annette la Cisgiordania ed invade il Libano.

Bisogna fermare, ora, questa spirale di violenza e morte.

Il nostro Paese non deve collaborare all’aggressione. Deve essere vietato, fermo restando l’obiettivo del loro smantellamento, l’uso delle basi militari italiane, a partire, in Sicilia, da Sigonella, MUOS e porto di Augusta, visto che l’art.11 della Costituzione non è stato ancora cancellato.

SI alla difesa dello stato sociale, sanità, scuola, trasporti, diritto alla casa, al reddito e all’aumento del salario minimo garantito

NO al riarmo europeo, alle spese militari, all’economia di guerra di chi ci governa.

No alla leva obbligatoria, i nostri figli non sono carne da macello

No alla repressione e alla criminalizzazione del dissenso, si alla libertà di espressione e opinione

Solidarietà al popolo iraniano e a tutti i popoli in lotta per la libertà e l’autodeterminazione”.

-Le manifestazioni:

Catania. Sabato 14 marzo ore 17,30 Manifestazione, concentramento in piazza Majorana/Umberto – Catania.

Sigonella. Domenica 15 marzo ore 10,30 Manifestazione (partenza da Catania ore 9,30 da piazza Borsellino/Alcalà).

Promotori: Catanesi solidali con il popolo palestinese, rete Restiamo umani-Incontriamoci, Cobas Scuola, La RagnaTela, La Città Felice, UDI, SUNIA-Ct , CarovaneMigranti, Generazioni Future, Gruppo Emergency-Ct, LHIVE, Volere la luna-Ct, Associazione comunista Olga Benario, Sinistra Italiana, Potere al popolo, UGS, Antudo-Ct, Officina Rebelde, Rifondazione Comunista-Ct, Collettivo culturale Gabriele Centineo, Circolo Tina Modotti dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba, I Siciliani giovani, Comitato NoMuos/NoSigonella, PCL-Ct, Bds-Ct, Unione degli studenti-Ct, PMLI-Ct, Assopace Palestina-Ct, ANPI-Ct, Sinistra Anticapitalista-Ct, Movimento NoMuos, CGIL-Ct, ARCI-Ct, Open-Ct, USB-Ct, Catania risorge, Femministorie, Circolo Città Futura.

Hanno aderito (in aggiornamento):

Punta Izzo Possibile-Augusta, Collettivo residente alla Verde Vigna-Lost Youth-Comiso, PRC-Sicilia.

