Crescono le adesioni e la partecipazione alla costruzione del corteo a Catania

Sciopero generale del 30 ottobre contro guerra, riarmo e carovita

Dal mondo del lavoro al mondo studentesco, dal mondo dell’antimafia e del transfemminismo alle realtà che hanno animato le piazze contro il genocidio e sostenuto le missioni di mare e di terra, dai comitati cittadini che da sempre lottano per la giustizia sociale ai collettivi artistici e musicali che fanno bedda Catania, dal giornalismo indipendente al fronte dei partiti di opposizione.

Crescono senza sosta le adesioni per la manifestazione e lo Sciopero Generale del 30 ottobre a Catania. Una risposta intersezionale e corale che si unisce per opporsi a una situazione ormai insostenibile che mette in chiaro i nessi tra economia di guerra, carovita, assenza di servizi e ruolo distruttivo delle classi dirigenti locali e del Governo nazionale, non solo indifferente ai bisogni reali della cittadinanza ma asservito agli interessi dell’industria militare e capace solo di usare la repressione come risposta a chi chiede diritti e dignità.

Pubblichiamo le prime adesioni al corteo per lo Sciopero generale proclamato da USB, a cui hanno aderito anche COBAS e CUB, che partirà dal Porto di Catania alle h. 9.30:

BDS Catania- Antonio Mazzeo- Donne per la Palestina Catania- Catania Antirazzista- Comitato NO F 35 Trapani Birgi- Sicilia Sud Globale- Terra Insumisa– Non una di meno Catania- FGCI Catania- Freedom Flotilla Sicilia- Associazione comunista Olga Benario- Unione degli Studenti Catania- Collettivo Sisma Galilei -Amnesty international Catania-Le Siciliane- Associazione l’eco delle Siciliane- Global Sumud Flotilla – Officina Rebelde – Comitato Catanesi solidali col popolo palestinese- Collettivo Red Militant – Le Maletinte- Alleanza Verdi Sinistra- Unione Giovani Sinistra- Potere al Popolo Catania – PRC Catania – Movimento Siciliano d’Azione- Movimento 5 stelle Catania- PCI Sicilia

Per info e adesioni alla giornata mandare mail a catania@usb.it

Prossimo appuntamento di piazza per l’Assemblea cittadina venerdì 23 ottobre h. 17 in Piazza Falcone

Concentramento corteo Sciopero Generale 30 ottobre: h. 9.30 Porto di Catania- Varco Dusmet

Abbassate le armi, alzate i salari

Se ci rubate il futuro, vi blocchiamo il presente

23 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO