Ciao compagno Marco

Ci ha lasciato Marco Pellegrini, comunista e rivoluzionario. Aveva iniziato la militanza in Potere Operaio, in seguito nel Pci e in Rifondazione Comunista, da anni era vicino alla Rete dei Comunisti. Romano, si era trasferito in Toscana dove è stato apprezzato da tutti come veterinario e attivista.

Ciao Marco, che la terra ti sia lieve. Chi volesse salutare Marco potrà farlo martedi 2 agosto alle ore 11.00 presso il cimitero di Arezzo, in viale Bruno Buozzi.

Un abbraccio a Vania, Jacopo e Silvia da parte delle compagne e dei compagni

