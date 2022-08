La raccolta firme di Potere al Popolo a Pisa per l’Unione Popolare è stata un successo

Comunicato di Stefano Teotino, candidato di Potere al Popolo a Pisa nelle liste di Unione Popolare con De Magistris – collegio uninominale n° 4 di Pisa per la Camera dei Deputati.

Nonostante l’agosto e i tempi ristrettissimi, anche a Pisa siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo della raccolta firme per presentare Unione Popolare con De Magistris alle elezioni politiche del 25 settembre.

Per i banchetti abbiamo scelto di privilegiare i quartieri periferici e i luoghi di lavoro, riscontrando una costante partecipazione popolare. Un segnale forte, di buon auspicio per la campagna elettorale che ci vede impegnati. Abbiamo visto decine e decine di lavoratori e lavoratrici, studenti, giovani ed anziani in fila ai tavoli per firmare i moduli con i nostri candidati.

Persone sino ad ieri sconosciute si sono messe a disposizione, in una concreta dimostrazione di protagonismo popolare assente ormai da tempo nell’asfissiante scenario politico del Partito Unico della Guerra e degli Affari.

Esattamente quello che il Governo Draghi, di concerto con il Presidente Mattarella vorrebbero escludere, anche attraverso le modalità di queste elezioni anticipate, che limitano enormemente l’agibilità politica di chi è fuori e contro il sistema, come l’Unione Popolare.

Ora ci batteremo contro i partiti di governo, da Letta a Conte, da Salvini a Berlusconi, sino alla finta opposizione della Meloni e di Fratoianni, che occupano ogni spazio mediatico litigando su collegi e poltrone.

Il governo Draghi, mentre i partiti che lo compongono fanno finta di scontrarsi in campagna elettorale, continua a legiferare anche in questi giorni, stanziando altri 7 miliardi di euro per il riarmo, mentre salari e pensioni sono erosi dall’inflazione, mancano 7.000 tra medici e infermieri negli ospedali, centinaia di sfratti stanno per colpire i nostri concittadini!

Potere al Popolo! Pisa mi ha dato l’opportunità di rappresentare le istanze del mondo del lavoro e degli esclusi dalla politica, candidandomi nelle liste di Unione Popolare, che ci permetterà di portare le nostre proposte e le nostre critiche anche nei confronti televisivi con esponenti di punta della classe politica nazionale e locale, candidati nel solito collegio.

Siamo pronti a questo scontro di opinioni, per far emergere la nostra proposta di rottura e alternativa rispetto ad una classe politica che rappresenta solo gli interessi dei ricchi, dei grandi evasori fiscali, dei banchieri, degli industriali.

Nelle piazze, nei posti di lavoro, nei quartieri popolari e nel prossimo Parlamento ci batteremo per un salario minimo di almeno 10 € l’ora, per pensioni minime a 1.200 euro, per il ritorno alla scala mobile in difesa di salari e pensioni dall’inflazione, per lo stop immediato alle spese militari e all’invio di armi in Ucraina, per la difesa coerente dell’ambiente, contro ogni ritorno al nucleare, al carbone e all’uso irrazionale degli idrocarburi.

Siamo fieri di sostenere attivamente l’Unione Popolare con De Magistris, che ci permette di portare avanti con ancora più forza anche le lotte contro la giunta comunale pisana, per il blocco degli sfratti, contro una nuova base militare a Coltano/Pisa, contro la precarietà nei posti di lavoro e le privatizzazioni dei beni comuni come l’acqua, la sanità, il patrimonio edile pubblico, per i quartieri popolari abbandonati. Per un Paese e una Città dove il Pubblico vinca sul privato!

