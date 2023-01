Firenze. Protesta sui tetti del Comune per Alfredo Cospito

Era quasi mezzanotte quando sono scesi dal tetto di Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, i due giovani manifestanti, che ieri in tarda mattinata si erano arrampicati per protestare contro il regime 41 bis inflitto al detenuto politico anarchico Alfredo Cospito.

I due attivisti, avevano srotolato uno striscione con su scritto “41 bis uguale tortura. Alfredo Cospito Libero” con la A di anarchia. Una volta scesi sono stati identificati dalla polizia e denunciati per occupazione di edificio pubblico. La Questura ha firmato un foglio di via, disponendo l’allontanamento dei due da Firenze. Davanti alla Questura si è radunato un gruppo di anarchici che, per ribadire il loro sostegno ai due manifestanti, hanno dato vita ad un presidio.

Ieri, in piazza della Signoria era stato convocato un presidio di protesta a sostegno di Alfredo Cospito, contro il regime di carcere duro cui è sottoposto nel carcere di Sassari, dove ottantasei giorni ha avviato lo sciopero della fame.

