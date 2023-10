Pisa. Cinema di frontiera

Cineforum antimilitarista verso le mobilitazioni d’autunno

Con questo cineforum la Rete dei Comunisti e Cambiare Rotta intendono dare il loro contributo di riflessione e mobilitazione contro le aggressioni imperialiste occidentali e le guerre che ne conseguono. Lo abbiamo fatto con le iniziative di settembre a Pisa ed a Grosseto. Continueremo il 6 ottobre a Firenze e in altre città toscane, in previsione delle manifestazioni del 21 ottobre a Pisa e del 4 novembre a Roma.

Per tre giovedì di seguito (il 5, il 12 e il 19 ottobre) proporremo tre film che ripercorrono, da angolature diverse, la lucida follia della guerra, dalle trincee bielorusse occupate dai nazisti nel 1943 alle allucinazioni nucleari delle classi dominanti statunitensi degli anni ’60 del secolo scorso, sino ad arrivare ad una pellicola che fece emergere il conflitto tra una parte della borghesia saudita e l’imperialismo statunitense. Una guerra “sotto traccia” che vide come protagonisti al Qaeda, Osama Bin Laden e gli attentati alle torri gemelle dell’11.9.2001

L’arco di fuoco che oggi parte dall’Ucraina e, passando per il Medio Oriente, arriva sino ai paesi centro africani del Sahel, ripropone a tutta l’umanità uno scenario di conflitto che contiene alcuni ingredienti dei film della rassegna, con i nazisti che combattono nel cuore dell’Europa orientale addestrati ed armati dalla NATO, un conflitto tra potenze che può sfociare in un olocausto nucleare, grandi potenze petrolifere come l’Arabia Saudita che si svincolano dal dominio USA alleandosi con i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa).

I comunisti hanno sempre indicato nel capitalismo la radice della costante tendenza alla guerra. Per risolvere le sue contraddizioni, i governi che rappresentano e difendono gli interessi del grande capitale costruiscono continuamente le condizioni per scatenare aggressioni contro altri Stati e popoli, che costano la vita di milioni di esseri umani e la distruzione di interi continenti, al fine di ridare fiato ad un sistema economico altrimenti inceppato dai limiti fisici del pianeta.

I “dottor Stranamore” di oggi intendono imporre di nuovo al mondo la folle logica del “distruggere per ricostruire”.

Contro questo nemico mortale dell’umanità occorre affinare le armi dell’analisi e dell’Organizzazione, per resistere oggi e contrattaccare domani, al fine di costruire una nuova società, che noi chiamiamo “Socialismo del XXI Secolo”.

Le pellicole che vi proponiamo pensiamo siano un buon viatico per confrontarci su questi temi e per questi scopi.

Rete dei Comunisti Pisa

Cambiare Rotta, Organizzazione Giovanile Comunista

Via Sant’Andrea 31, Pisa

050575914 – 3384014989

rdcpisa@gmail.com

