Pisa. Anche la Normale chiede sospensione del bando di collaborazione con Israele

Dopo l’università di Torino, anche la Scuola Normale di Pisa ha detto no a un bando di ricerca in collaborazione con il governo di Israele e ha adottato un documento per mettere all’indice i progetti di collaborazione con aziende che operano nel campo degli armamenti.

Questo è quanto si può leggere nella Mozione del Senato accademico approvato il 26 marzo 2024, con cui la Scuola Normale di Pisa chiede di rivalutare il bando Maeci (Ministero degli Esteri, ndr) tra Italia e Israele.

Nella mozione approvata dal Senato accademico martedì scorso, al punto 5, si legge che la Normale “chiede al Maeci, alla luce dei principi sopra richiamati, di riconsiderare il ‘Bando Scientifico 2024’ emesso il 21 novembre 2023 in attuazione dell’accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele”.

Viene inoltre richiesto al Maeci e al Mur “di assicurare alla comunità scientifica che tutti i bandi e i progetti da essi promossi per favorire la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica con altri stati rispettino rigorosamente i principi costituzionali, con particolare riferimento all’art. 11”.

