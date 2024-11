Ieri all’Accademia attivisti di “Firenze per la Palestina” hanno circondato il David di Michelangelo con bandiere palestinesi e uno striscione in cui chiedono la fine dell’occupazione

della Palestina da parte di Israele, dell’apartheid e del genocidio in corso, con un pubblico che applaude.

Palestina libera! Free Palestine!

4 Novembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO