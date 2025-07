Firenze. Il Bargello per la Palestina

Ieri il Museo del Bargello è stato teatro di un’azione che ha colto di sorpresa i suoi visitatori.

Alcuni attivisti di “Firenze per la Palestina” hanno voluto lanciare un messaggio di denuncia del genocidio dei palestinesi da parte di Israele in corso a Gaza e nei Territori Occupati e delle complicità del nostro governo. Nel cortile interno del museo sono stati srotolati due striscioni. In uno c’era scritto “Chi arma Israele condanna a morte i palestinesi. Italia complice del genocidio” e nell’altro “End now Israeli occupation, apartheid, genocide“. Contemporaneamente sono state esposte le bandiere palestinesi sulla scalinata e dalla balconata.

È stato scelto il Bargello come teatro di questa iniziativa per il legame simbolico con la tragedia palestinese. Il palazzo che ospita adesso uno dei più importanti musei al mondo in passato è stato il luogo dove venivano detenuti e sottoposti a torture i cittadini arrestati e dove venivano eseguite le condanne a morte, così come accade da 77 anni a Gaza e in Cisgiordania dove gli israeliani arrestano, torturano e ammazzano i palestinesi con la complicità dell’Occidente.

I visitatori colti di sorpresa si sono lasciati andare ad un lungo applauso manifestando così la loro solidarietà alla Palestina.

